Volley A1/F: Una Wash4green ‘sulle gambe’ paga la brillantezza di Busto Arsizio [FOTO]

L’Eurotek Uyba Busto Arsizio si conferma una delle sorprese del campionato e si presenta in forma smagliante a Villafranca Piemonte, portandosi via tre punti che la fanno volare a +11 sulla Wash4green Pinerolo. Le ‘pinelle’ ieri hanno pagato la lunga trasferta di mercoledì a Perugia e non sono mai riuscite a invertire fino in fondo la tendenza della partita, pur lottando e portando a casa il secondo set.

Scorrendo i numeri si vede come Boldini sia riuscita a mandare in doppia cifra 4 attaccanti del sestetto titolare, con Sartori che si è fermata a un passo (9 punti). Nella metà campo di Pinerolo, invece, superano quota 10 Smarzek (22), Sorokaite (13) e Akrari (12). La differenza si è vista anche a muro, con 10 muri vincenti delle ‘farfalle’ contro i 4 delle ‘pinelle’. Ma numerose sono state anche le palle sporcate e rigiocate dalle bustocche.

Mvp del match l’opposto Obossa (18 punti), che si è distinta per la grinta anche a muro in difesa. Ora la classifica vede la Wash4green sempre al nono posto, con 21 punti, ma con 3 in più di distacco dall’ottavo, che garantirebbe i play off, occupato da Vallefoglia (26).