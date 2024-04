A Torino, un volto rovesciato troneggia al centro di un cortile: the Big Testone

I cortili dei palazzi d'epoca, solitamente situati nei centri cittadini affascinano, con ciò che celano, chiunque vi transiti. Questo è il caso di Palazzo Villa, nel cui cortile si può ammirare, nascosta da una struttura ricoperta di piante rampicanti, una particolare installazione.

Si tratta della testa rovesciata del David di Michelangelo, un omaggio al grande maestro rinascimentale realizzato dall'artista Andrea Salvatori.

Intitolata "The big testone", essa è realizzata in terra rossa e presenta l'interno quasi vuoto, al pari di tutte le altre opere dello stesso autore. Egli, infatti, riproduce sempre solo l'esterno delle sculture, mentre il volume interno rimane vuoto, appunto, come emblema della sua personalissima creatività, lasciandola inesplorata, e come mezzo per differenziarsi dai suoi colleghi.

Gli unici particolari visibili al suo interno sono due: le stelle, simbolo frequentemente utilizzato da Salvatori, e alcune monete. Probabilmente queste ultime sono gettate dai visitatori come segno di un desiderio espresso, così come si fa imbattendosi in una qualsiasi celebre fontana, nella speranza di poter fare ritorno nella città che la ospita.

Riguardo alle stelle, poi, lo scultore ha accompagnato la testa di David con una celebre citazione ribaltata del filosofo Kant: "Il cielo stellato dentro di me, la legge morale fuori di me".

The big testone, insieme all'edificio del quale esso fa parte, è stato inaugurato nel 2019 ed è proprio di fronte al negozio San Carlo dal 1973, un simbolo del lusso e dell'alta moda torinese. Inoltre, il punto in cui essa è collocata si trova esattamente nella zona di passaggio tra via Giuseppe Luigi Lagrange e piazza San Carlo, un angolo meraviglioso della città da cui vale assolutamente la pena lasciarsi conquistare.