Il Teatro parla ai ragazzi: nella rassegna "Giovani Sguardi", 4 spettacoli sui temi più sentiti dagli adolescenti

Da venerdì 3 a sabato 18 maggio si svolge la terza edizione di GIOVANI SGUARDI, la rassegna che mette al centro i "giovani adulti": ragazzi e ragazze che di rado vanno a teatro per mancanza di spettacoli che parlano di loro e a loro. Alla Casa del Teatro, invece, sono proprio gli adolescenti e il loro sguardo sul mondo al centro dei quattro spettacoli proposti: si parla del bisogno di ammirazione e del dovere di piacere, di conflitto tra lo sguardo del mondo sul proprio corpo e le bambine che si è dentro, dell'anoressia e dei disturbi alimentari come conseguenza del bisogno di modificare il proprio corpo per adattarsi alle regole del mondo social. Una riflessione sulla nostra esistenza, sulle regole che ci fanno stare al mondo e sulle possibili attribuzioni di senso alla nostra vita. In tutti i quattro spettacoli è richiesta, in maniera diversa, la partecipazione attiva del pubblico presente: lo spettatore dovrà fare delle scelte, anche in negativo, ed essere attivo rispetto all'azione. Bronzino: "Temi coraggiosi per un confronto tra generazioni" "Giovani Sguardi mette al centro gli adolescenti", dichiara il direttore artistico Emiliano Bronzino, "coinvolgendoli non solo come spettatori, ma condividendo con loro le nostre scelte e le strategie di comunicazione. I ragazzi e le ragazze dell’Osservatorio saranno i protagonisti di una serie di incontri con il pubblico e con gli artisti, per sviluppare uno scambio di competenze tra generazioni. Un'occasione per poter confrontarsi con i giovani, discutere con loro e provare ad osservare il mondo attraverso i loro occhi. Spettacoli che affrontano temi coraggiosi per rispondere al coraggio che ci vuole per crescere". Il programma

Si parte con un weekend tutto al femminile venerdì 3 maggio con FREEVOLA, confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione di Trento Spettacoli con Lucia Raffaella Mariani. Lo spettacolo, finalista al Fringe Festival di Milano 2023 e semifinalista al Premio Scenario 2023, è un efficace spunto di riflessione sulla possibilità, per ognuno di noi, di essere come si è, senza pregiudizi di sorta, in un mondo comunque sempre pronto a giudicarti.

Sabato 4 maggio è la volta di PERFETTA? QUASI PERFETTA uno spettacolo sui disturbi alimentari di Manifatture Teatrali Milanesi, di Valeria Cavalli con Claudia Veronesi, regia di Claudio Intropido.

Nel fine settimana successivo, venerdì 10 maggio, la Casa del Teatro ospita HALLWAY, uno spettacolo di danza contemporanea della Compagnia Mixit (under 35) con la regia di Denise Zucca che racconta di giovani artisti, delle loro scelte e storie di vita.

Infine sabato 18 maggio va in scena AFÀNISI della compagnia napoletana Ctrl+Alt+Canc, uno spettacolo performativo con echi pirandelliani, un esperimento maieutico, provocatorio e forse un po' spiazzante, di un giovane e arguto gruppo d'attori Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca e Alessandro Paschitto, quest'ultimo anche autore e regista della pièce, che vuole trasformare ogni spettatore in parte attiva dell’allestimento, ribaltando ruoli e aspettative, spingendo ciascuno a proiettare sulla scena quello che, come individuo, vorrebbe che apparisse proprio in scena, come fosse una privata esibizione. Si gioca sui vuoti, sull’assenza della rappresentazione, sulla stimolazione dell’immaginazione del pubblico.

INFO E PRENOTAZIONI

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

Corso Galileo Ferraris 266

Web casateatroragazzi.it, biglietteria@casateatroragazzi.it

Tel. 011.19740280a del pubblico. Da venerdì 3 a sabato 18 maggio