Flockerz: ultimo giorno per partecipare alla presale della meme coin vote-to-earn

Flockerz (FLOCK) è un progetto cripto emergente che combina gli elementi giocosi delle meme coin con i benefici pratici della governance decentralizzata. Questo ha finora raccolto oltre 11,5 milioni di dollari durante la prevendita, un vero e proprio successo che potrebbe portare a degli apprezzamenti importanti una volta sugli exchange.

Manca ormai un solo giorno prima della chiusura della prevendita ma il progetto si sta delineando come uno dei lanci più entusiasmanti dell'anno. Ecco tutti i dettagli e come acquistarlo prima che sia troppo tardi.

Il modello Vote-to-Earn

Come mai Flockerz ha attirato l’attenzione degli investitori? Uno dei motivi principali è che si distingue nel panorama delle criptovalute con il suo modello pionieristico di tipo Vote-to-Earn (V2E), offrendo un approccio innovativo alla governance decentralizzata. Questo modello contrasta con le memecoin tradizionali, dove i creatori o un piccolo team centralizzato controllano le decisioni principali, affidando le responsabilità di governance alla community.

Per dirla in termini più semplici, i detentori del token nativo hanno il potere di votare su decisioni chiave relative al futuro del progetto e vengono ricompensati con ulteriori token FLOCK per la loro partecipazione.

Questo meccanismo di incentivi incoraggia un coinvolgimento attivo e costruisce una community leale con un interesse diretto nel successo del progetto. La caratteristica principale della piattaforma, Flocktopia, è una DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) progettata per dare ai detentori di token un ruolo diretto nel plasmare il percorso del progetto.

I membri della community possono guadagnare ricompense partecipando alle decisioni di governance, garantendo al contempo che nessuna singola entità abbia un controllo eccessivo sul progetto. La struttura di Flockerz sottolinea il suo impegno verso una filosofia incentrata sul gruppo di investitori. Una parte significativa della fornitura di token FLOCK è infatti stata destinata a premiare la partecipazione alla governance e a incentivare lo staking. Il 25% dei token è dedicato al vault della DAO, finanziando le ricompense di governance; un altro 25% è riservato per i pagamenti dello staking.

Inoltre, il 20% dei token è stato assegnato ai partecipanti alla prevendita, mentre il resto della fornitura supporta le attività di marketing e la liquidità.

Collegando direttamente la partecipazione alla governance a ricompense cripto tangibili, Flockerz ha creato un sistema auto-rinforzante in cui i detentori di token hanno incentivi sia finanziari che ideologici a rimanere coinvolti.

Staking con Flockerz

Gli investitori della prevendita di Flockerz beneficiano anche dell'opportunità di mettere in staking i loro token prima del lancio pubblico. I cosiddetti “early adopters”, possono approfittare di rendimenti annuali altamente competitivi, stimati al 257%. Un APY ancora a tre cifre sicuramente incoraggiante.

Ad oggi, oltre 700 milioni di token FLOCK sono stati bloccati nel pool di staking, un chiaro segnale dell'entusiasmo che circonda il progetto. Dopo la conclusione della prevendita, si prevede che FLOCK debutterà su exchange decentralizzati (DEX), con possibili quotazioni su exchange centralizzati (CEX) successivamente.

Il team del progetto ha allocato il 10% della fornitura totale di token alla liquidità per garantire un'esperienza di trading fluida. Questo passaggio è fondamentale per prevenire problemi comunemente affrontati dai nuovi token, come la volatilità dei prezzi e la carenza di liquidità.

Secondo gli analisti, il modello Vote-to-Earn è senza dubbio un fattore chiave che potrebbe alimentare la domanda a lungo termine per FLOCK e supportare una crescita sostenuta dei prezzi.

Acquistare FLOCK al prezzo migliore

La tempistica di lancio si allinea con l’inaugurazione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, potenzialmente beneficiando della spinta di mercato prevista grazie alle sue politiche pro-cripto.

Il lancio di Flockerz, previsto due giorni dopo l'inaugurazione di Trump, si posiziona per beneficiare di una possibile corsa al rialzo, specialmente poiché le criptovalute minori spesso attirano maggiore interesse durante tali periodi.

Mentre Flockerz si prepara ad entrare nel mercato crypto, offre un'opportunità unica per gli investitori interessati a progetti guidati dalla comunità. Il prezzo della prevendita è attualmente fissato a 0,0066883 dollari per token e gli acquisti possono essere effettuati utilizzando ETH, BNB, USDT o una carta di credito. Chiaramente, avrete bisogno di un wallet per eseguire tale operazione e consigliamo di optare per quelli compatibili con la presale, come Metamask o Best Wallet.

