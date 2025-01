Fisu Games, Walter Rolfo condurrà la Cerimonia di Chiusura. Con la soprano Lucia Rubedo e il campione di magia Topas

La direzione artistica delle Cerimonie è a cura di Walter Rolfo, che oltre ad esser Direttore Artistico, sarà anche Maestro di Cerimonie dell’evento. Alessandro Marrazzo ne curerà la regia e lo show design. Luciano Cannito è Artistic Consultant and Choreography Supervisor. Masters of Magic, punto di riferimento per gli eventi live e TV legati all’illusionismo, è una realtà che ha rivoluzionato l'arte magica con una filosofia di spettacolo innovativa. Fondata da Walter Rolfo nel 2008, l'organizzazione ha prodotto oltre 1800 spettacoli e vanta più di 1350 artisti nel suo network internazionale. Nel corso degli anni, Masters of Magic ha prodotto eventi di successo come il 26° Campionato Mondiale di Magia nel 2015, il più importante evento di magia al mondo, che per la prima volta nella storia si è svolto in Italia, e l’European Championship of Magic nel 2024 a Saint Vincent. Il prossimo grande appuntamento sarà il 29° Campionato Mondiale di Magia, che si terrà a Torino dal 14 al 19 luglio 2025.