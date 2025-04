Rinnovata fino al 2028 la convenzione tra Comune di Torino e Camera di Commercio

Al fine di garantire la continuità del servizio, fondamentale per semplificare e velocizzare le procedure delle imprese, questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, ha approvato il rinnovo fino al 14 aprile 2028 dello schema di convenzione con la Camera di commercio di Torino per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) attraverso il portale telematico ‘Impresa in un giorno.

La collaborazione tra la Città di Torino e l’ente camerale, avviata nel 2019 con una prima fase sperimentale e consolidata nell’aprile 2022 con la firma di un accordo triennale, consente agli imprenditori di gestire in modalità digitale le pratiche amministrative necessarie per l’avvio e lo sviluppo delle attività economiche. Il portale ‘Impresa in un giorno’ rappresenta l'unico canale di contatto tra le imprese e la Pubblica amministrazione per tutte le procedure di competenza del SUAP, nel pieno rispetto della normativa nazionale (DPR 160/2010) e del principio del "digital switch off".

L’adesione alla piattaforma, inoltre, consente di gestire in modo uniforme ed efficiente le richieste delle imprese, riducendo i tempi di attesa e semplificando la presentazione delle pratiche. Nel corso degli anni, il Comune di Torino ha progressivamente ampliato le tipologie di attività per cui è possibile utilizzare il portale, comprendendo settori come il commercio, l’artigianato, il turismo, la sanità e il pubblico spettacolo. Nel 2024, il 90% delle pratiche SUAP è stato gestito tramite la piattaforma 'Impresa in un giorno', con 327 tipologie per un totale di 25.625 pratiche, in piena coerenza con gli obiettivi stabiliti nel 2022.

Il rinnovo della convenzione non comporta oneri economici per il Comune e si inserisce in un quadro di forte collaborazione tra gli enti, che coinvolge anche InfoCamere, la società di informatica delle Camere di Commercio. L’impegno congiunto mira a migliorare l’accessibilità e l’efficacia dei servizi pubblici per le imprese, favorendo la digitalizzazione e la semplificazione amministrativa.

Grazie a questo accordo, gli imprenditori torinesi potranno continuare a beneficiare di uno strumento moderno ed efficiente per la gestione delle loro attività, in un’ottica di innovazione e sviluppo economico.

La Giunta comunale ha approvato nel corso della seduta odierna, su proposta dell’assessore allo Sport Domenico Carretta, l’istituzione della Consulta dello Sport, organo consultivo pensato per favorire il dialogo, la partecipazione e il confronto tra tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di sport e l’Amministrazione civica. La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio comunale.

Attraverso la Consulta, la Città intende raccogliere le istanze e le idee di associazioni, federazioni, enti locali, atleti e cittadini, creando un forum inclusivo in cui tutti possano contribuire attivamente allo sviluppo dello sport a Torino. Un luogo di confronto aperto e permanente il cui obiettivo principale sarà quello di favorire il dialogo e promuovere iniziative che coinvolgano tutte le fasce d'età della cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani, alle persone con disabilità e alla terza età.

Tra le principali funzioni della Consulta: la promozione della cultura sportiva e il coordinamento delle iniziative locali; la creazione di collaborazioni tra gli organismi sportivi e il mondo della scuola; la possibilità di esprimere pareri consultivi su progetti e deliberazioni che riguardano le tematiche sportive. Sarà composta da diversi soggetti tra cui: rappresentanti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive e le associazioni dilettantistiche, il CUS Torino, l'azienda sanitaria Città di Torino, l’FMSI, la Facoltà delle attività motorie e sportive, l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, Forze Armate e Forze di Polizia, Unione Stampa Sportiva Italia, ASD e SSD iscritte nell’apposito registro.

“Durante la giornata di Torino Sport Forum 2023, una delle prime richieste condivise da tutti i partecipanti è stata l’istituzione di uno spazio di confronto permanente. Con la Consulta dello Sport diamo dunque gambe a quanto ci è stato chiesto, dando voce a tutti coloro che quotidianamente vivono di sport nella nostra città - ha dichiarato l’assessore Carretta - La Consulta rappresenta inoltre il primo atto concreto previsto dallo Sport Plan, il piano strategico che la Città ha presentato in occasione dell’ultima edizione delle Nitto ATP Finals. Crediamo fermamente che il confronto e la collaborazione siano fondamentali per costruire un sistema sportivo sostenibile e di qualità, capace di rispondere alle reali esigenze dei cittadini”.