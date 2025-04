"Unici insieme": al PalaSermig lo sport per l'inclusione

Quando lo sport incontra l’inclusione e fa di ogni diversità una ricchezza da condividere. È l’esperienza avviata anni fa dal Sermig di Torino e che ha la sua casa al PalaSermig, la struttura inaugurata nel 2021 dal presidente Sergio Mattarella. Uno spazio pensato per i bambini e i ragazzi di uno dei quartieri multietnici della città che qui hanno la possibilità di praticare anche gratuitamente attività sportive. Con discipline che spaziano dal calcio a cinque al volley, ospitando anche il basket, la danza e la ginnastica, l’impianto ha anche la funzione di “piazza” comunitaria, animata da educatori e volontari del Sermig.

Un’esperienza che adesso sarà raccontata anche da un’esposizione permanente, inaugurata venerdì 4 aprile alle ore 20, nella struttura di via Carmagnola 27. Si tratta di un percorso immersivo con i ritratti fotografici di Alessandro Vargiu: volti e storie in formato gigante che danno ragione delle motivazioni che hanno portato alla nascita del PalaSermig e che testimoniano l’inclusione e l’integrazione possibili, alla portata di mano. “Abbiamo storie e origini uniche – spiegano dal Sermig - eppure tutto ciò che potrebbe marcare differenze e dividerci, grazie allo sport ci unisce. Portiamo in campo lo stesso spirito della nostra bandiera: tante bandiere diverse che solo unite sono in grado di sostenere la pace. è unica, ma solo UNITE insieme, sostengono la PACE”.

L’allestimento “Unique together” sarà permanente e visitabile ogni giorno al PalaSermig.