Cantieri di lavoro over 58: a Grugliasco due nuove risorse per la difesa di ambiente e verde pubblico

Cantieri di lavoro over 58: a Grugliasco due nuove risorse per la difesa del verde pubblico

Hanno preso servizio lo scorso novembre, e termineranno la loro esperienza nel mese di ottobre 2025, i cantieristi arrivati presso la società Le Serre, attraverso il progetto "Cantieri di lavoro Over 58", misura di politica attiva promossa dalla Regione Piemonte e avviata dalla Città di Grugliasco.

Le due risorse, entrambe residenti a Grugliasco, sono state selezionate dal Comune attraverso una graduatoria, dopo aver presentato apposita istanza. Tra i requisiti richiesti c'erano la residenza in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, l'iscrizione come disoccupati a un Centro per l’Impiego, l'aver compiuto 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici.

Come da progetto, i cantieristi sono stati assegnati ad attività che prevedono la realizzazione di opere di pubblica utilità. In particolare si tratta di interventi di pulizia e di mantenimento del verde che si svolgono primariamente all'interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, area che da anni è in gestione alla Società Le Serre, multiutility in house del Comune di Grugliasco.

M.I. e C.T., queste sono le loro iniziali, si occupano di dare supporto nella pulizia delle aree in prossimità dei cestini dei rifiuti, nelle bagnature e nella cura delle aiuole, nelle operazioni di diserbo manuale dei percorsi e nella raccolta delle foglie. Ma svolgono inoltre attività di piccola manutenzione, come la verniciatura di panche e recinzioni.

«È un modo per rimettere in cammino persone che hanno perso la propria occupazione – dicono il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore al lavoro Luciano Lopedote -. È un'ulteriore opportunità per uscire da un disagio economico e sociale che qualifica i nostri due concittadini e allo stesso tempo è utile all'intera comunità».

Un impegno che si svolge anche al di fuori del parco e che, fino ad ottobre, li vedrà occupati per un totale di 260 giornate lavorative, suddivise in 30 ore settimanali organizzate su 5 giorni. «La loro operatività è distribuita tra il Parco Culturale Le Serre, Città della Conciliazione, il centro civico "Nello Farina", l'ex ecocentro e la Cappella Mandina – sottolinea Marco Cucchietti, Direttore della Società Le Serre – Grazie al coordinamento dei nostri dipendenti, i cantieristi sono impegnati a supporto dell'attività di gestione, con l'obiettivo di migliorare gli ambienti e la sicurezza degli spazi pubblici, garantendo ricadute positive sull'intera cittadinanza oltre che sui diretti interessati».