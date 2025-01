Meteo, sul Torinese ancora un fine settimana variabile tra pioggia e sole

Un fine settimana tra pioggia e sole. Le previsioni meteo parlano infatti di clima variabile sul Piemonte per tutto il weekend. Oggi è caratterizzato dal bel tempo, soprattutto su Torino, ma da domani nuova fase perturbata più autunnale che invernale a causa delle temperature più alte dovute a flussi miti meridionali. Miglioramento temporaneo solo domenica.

Temperature minime in aumento causa copertura nuvolosa e aria più mite in arrivo, con valori tra 3 e 4 °C su pianure. Massime in calo e comprese tra 6 e 8 °C su pianure, con poca escursione diurna. Venti ancora assenti o deboli settentrionali su pianure. Forti meridionali su cime alpine occidentali.

Domenica 26 gennaio passaggio di una debole perturbazione tra notte e primo mattino, con piogge in prevalenza su Valle d'Aosta, Alpi occidentali e Piemonte settentrionale. La quota neve sarà oltre i 1000/1500m in calo a fine evento. Temperature minime stazionarie, massime in aumento per un maggiore soleggiamento fino 13/14 °C. Venti deboli variabili.

Tendenza successiva. Nuova fase perturbata a inizio settimana, più intensa, con piogge più diffuse ma neve a quote ancora medio-alte. I dettagli nei prossimi aggiornamenti.