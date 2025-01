Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo cerca la risalita con Talmassons

Sulla carta è l’ultima della classe, ma la trasferta di domani, a Latisana, potrebbe non essere una passeggiata per la Wash4green Pinerolo. Alle 21 troveranno di fronte una Cda Volley Talmassons Fvg affamata di punti salvezza, con la ex Storck sulla diagonale e la voglia di vendicare il 3-0 dell’andata. Per le ‘pinelle’, però, sarà un’occasione di ricominciare a muovere la classifica, dopo lo stop con Busto Arsizio, nella speranza di agganciare i play off, superando Vallefoglia, che al momento si trova all’ottavo posto, a +5.