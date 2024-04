Inaugurato il Bar Michelangelo: nuovo punto ristoro di Edisu Piemonte nella sala studio Michelangelo Buonarroti

Taglio del nastro per il nuovo Bar Michelangelo, realizzato da Edisu Piemonte, nella sala studio in via Buonarroti 17 bis a Torino. Il nuovo punto ristoro nasce dal recupero di un'area in disuso negli spazi dell'aula studio, che ha permesso di realizzare 190 mq tra locale di somministrazione aperto al pubblico, zone di deposito, cottura e preparazione dei cibi, oltre ad un nuovo ingresso e reception.