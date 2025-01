Londra e Kiev firmano un accordo militare, ma i britannici paiono poco convinti

Ha incontrato Zelensky e ha siglato insieme a lui un accordo che abbraccia diversi ambiti, in particolare quello della cooperazione militare. Lo hanno definito il patto “dei cento anni”, perché dovrà durare un secolo nelle intenzioni dei governi firmatari. Come riporta il sito Strumenti Politici , è un titolo che promette così tanto da far sembrare inverosimile il contenuto del trattato. In effetti i britannici lo hanno redatto in un modo vago, sebbene condito da toni pomposi. L’impressione è che non credano molto al fatto che porterà dei risultati concreti. Gli impegni reali e precisi che impone a Londra sono più che altro di carattere finanziario, relativi ai miliardi di sterline che dovrà continuare a elargire agli ucraini in qualità di sostegno per lo sforzo bellico. Si tratterebbe anche di installare siti britannici sul territorio ucraino, ma saranno basi militari vere e proprie oppure solamente centri di addestramento?

E non poteva mancare la frase più gettonata dagli alleati occidentali di Zelensky, che gli promettono aiuti “per tutto il tempo che servirà”. Purtroppo non è dato sapere per quanto tempo ancora, se fino alla tregua oppure fino a quando l’Ucraina riacquisirà i confini del 1991 e nemmeno a chi servirà davvero tutto questo impegno. Al popolo ucraino pare di no, visto che continuano a scappare e in molti a chiedere soltanto una cosa, la fine delle ostilità il prima possibile. Si potrebbe interpretare la valenza dell’accordo nel breve periodo come un gesto di autonomia rispetto a Washington. In altre parole si vorrebbe segnalare che l’arrivo di Trump, notoriamente contrario ad appoggiare ancora Kiev, non cambierà la direzione imposta dai governi europei.