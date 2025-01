Sport |

La Reale Mutua Torino cerca conferme al Pala Gianni Asti contro Cento

I gialloblù, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, affrontano Cento, affamata di punti salvezza

Matteo Schina - Foto di Giulia Serafini

Un altro appuntamento casalingo per la Reale Mutua Torino che domani alle h.18.00 scende in campo tra le mura amiche del Pala Gianni Asti per la sfida contro la Baltur Cento. La squadra di coach Boniciollii - dopo le tre vittorie consecutive con Nardo, Milano e Orzinuovi - è chiamata a confermare l’ottimo stato di forma, contro un avversario sulla carta abbordabile, ma che - nonostante la classifica - ha fatto lo sgambetto a diverse “big” del campionato e arriva da due vittorie consecutive contro Piacenza e Verona. “Cento ha vinto le ultime due partite, a Piacenza e in casa con Verona. - commenta l’assistitant coach Alessandro Iacozza - Si tratta di una squadra che predilige una pallacanestro controllata con gerarchie chiare in attacco, dove molti possessi sono gestiti da Davis. Soprattutto in difesa Cento ha mostrato una forte solidità. All’andata fu una battaglia risolta solo nel finale da parte nostra. Dobbiamo tenere alta la nostra attenzione e continuare a produrre la pallacanestro su cui abbiamo basato tutto il nostro lavoro. Ci aspettiamo un grande apporto dal pubblico che sarà fondamentale per noi." Rispetto alla gara di andata - vinta da Torino per 67-74 - la Reale Mutua troverà una Cento diversa, grazie anche all’aggiunta dell’americano Gabe Devoe arrivato a Cento dopo una prima parte di stagione a Orzinuovi: proprio DeVoe era stato protagonista con la maglia degli orceani contro Torino nella gara di andata, con ben 24 punti a referto. Contro la formazione emiliana, invece, coach Boniciolli dovrà fare ancora a meno di Gallo e Landi, tra i mattatori della gara di andata con 11 punti. “Sarà una partita dal livello di intensità e concentrazione molto alto contro una squadra che, come noi, scenderà in campo con grande voglia di vincere. Dobbiamo farci trovare pronti per una partita particolarmente tosta anche dal punto di vista fisico” commenta il centro gialloblù Fadilou Seck, tra i protagonisti dell’ultima vittoria di Torino contro Orzinuovi. Grandi “ex” tra le fila di Cento torneranno domani al Pala Gianni Asti: Renato Nicolai, ex direttore generale di Auxilium e Basket Torino, e Carlos Delfino, indimenticata eroe dell’ultima Fiat Torino pre-fallimento. Palla a due alle h.18.00, diretta su LNP Pass.

SM

