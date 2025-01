Volley A1/F: il riscatto passa per la strada tortuosa di Milano [VIDEO]

Dopo lo stop brusco con Talmassons quella di stasera, mercoledì 29 gennaio, non è l’avversaria migliore per la Wash4green Pinerolo. Alle 20, all’Allianz Cloud dovrà vedersela con la Numia Vero Volley Milano di Paola Egonu. A dire il vero, quella delle ‘pinelle’ sarà una settimana molto impegnativa, perché dopo il recupero della prima giornata, domenica 2 febbraio si riprenderà con la cadenza naturale e a Villafranca Piemonte arriveranno le marziane di Conegliano, che sono a punteggio pieno in 19 gare e hanno perso solo 4 set. Nel video il commento di coach Michele Marchiaro in vista di questi giorni di fuoco.