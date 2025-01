Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo lotta, ma non prende punti a Milano

La Wash4green Pinerolo entra in campo determinata e conquista un primo set con testa ed entusiasmo. Purtroppo non basta. La Numia Vero Volley Milano cambia marcia e se il secondo e terzo parziale sono combattuti, il quarto è un monologo di Egonu e compagne. Per Pinerolo continuano i problemi al centro, con muro (13-3) per le lombarde) e attacchi deficitari.

Primo set

Milano vola avanti 7-4. Un pasticcio su un bagher difensivo porta le lombarde sul 10-6. Ma le ‘pinelle’ non si scompongono e infilano 4 punti di fila, con un ace di Sylves che vale il pari (11-11). Sylla spara fuori ed è sorpasso: 11-12. Ma la stessa schiacciatrice della nazionale si rifà con un ace che porta il controsorpasso (13-12). La Wash4green riprende il comando delle azioni e capitalizza un turno in servizio di Cambi, prendendosi il +2 (13-15). È un altro servizio, stavolta di Kurtagić, a rimettere in equilibrio il parziale (15-15). Due errori in attacco di Sylves in pochi scambi consentono a Milano di riprendere il +2 (22-20), ma Smarzek rimette le cose a posto (22-22). Akrari spara sopra il muro il primo tempo e le lombarde si avvicinano al traguardo (24-22). Clamorosamente, però, Cazaute ed Egonu tirano due colpi fuori dal rettangolo di gioco, mentre, tra i due errori, Smarzek sfrutta il muro ed è 24-26.

Secondo set

Le padrone di casa spinte da Kurtagić vanno sul 4-2. Egonu allunga il vantaggio (7-4). Milano inizia a fare Milano e va sul +5 (14-9). Pinerolo lotta ma non riesce mai a impensierire seriamente le rivali. Chiude Orro con un tocco di seconda (25-20).

Terzo set

Pinerolo pasticcia due volte nel suo campo e lascia strada a Milano (4-1). Sorokaite e Smarzek riavvicinano le ‘pinelle’ (5-4). La palla della parità la mette a terra Perinelli (6-6). Heyrman e Kurtagić riportano le lombarde sul +2 (9-7). Kurtagić domani sotto rete e raddoppia il vantaggio (12-8). Un altro muro, stavolta di Sylla vale il 13-8. Sorokaite spinge la rimonta (15-14). Ma Cazaute risponde a tono (18-14). La Wash4green prova a ricucire lo strappo. Le padrone di casa però si conquistano 5 set point e chiudono al primo con Sorokaite che spara out: 25-19.

Quarto set

Due muri spingono avanti Milano (4-2), mentre Sorokaite stampa in rete una palla staccata (5-2). Egonu ci mette la zampata, mentre Smarzek sbaglia ed è +5 (7-2). Altro errore stavolta di Perinelli e le lombarde dilagano (10-4). La squadra si disunisce e sprofonda con le padrone di casa che infilano un punto dopo l’altro, e pur sbagliando diversi match point, arrivano al 25-17 finale.