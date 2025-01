Regina Margherita, alla Fondazione Forma 16mila euro grazie al progetto per bambini

"Ringrazio tutti i bambini che hanno partecipato a questa iniziativa speciale, che ci ha ricordato che il vero valore del vino risiede nella sua capacità di unire le persone e di raccontare storie", ha detto Luca Ferraris, titolare di Ferraris Agricola.



I volontari di Forma raccontano che nel proporre questa attività, la mamma di un paziente in isolamento li ha ringraziati per aver coinvolto il suo bimbo in questo progetto che lo ha aiutato a trascorrere un pomeriggio diverso e divertente nella stanza dove è dovuto restare isolato per più settimane. “Abbiamo accolto questo progetto con entusiasmo fin dalla sua nascita lo scorso anno e oggi siamo grati a Ferraris Agricola ed a tutti coloro che hanno contribuito ad un grande risultato che ci permette di realizzare importanti progetti a favore dei più piccoli” commenta Luciana Accornero, vicepresidente Fondazione Forma.

"Questo progetto ha incarnato l'essenza più profonda del nostro impegno nel territorio. Il vino non è solo un prodotto, ma un veicolo di cultura, tradizione e, in questo caso, di speranza. Attraverso gli occhi e la creatività di questi bambini, il nostro Ruchè si è arricchito di un valore umano inestimabile, diventando portavoce di resilienza e solidarietà", conclude Ferraris.