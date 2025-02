Riprendere la routine dopo le vacanze: come riuscirci

L’anno è iniziato da alcune settimane; eppure, l’ombra delle vacanze natalizie aleggia su di noi. Qualche snack e dolce è rimasto presente nella nostra dispensa, nonostante i buoni propositi non siamo ancora tornati in palestra e non abbiamo neppure iniziato il percorso detox.

Cosa possiamo fare? Devi sapere che il rientro dalle vacanze è un trauma per tantissime persone che dopo aver vissuto un po’ di relax e divertimento faticano a rientrare ai ritmi abituali. La vita frenetica poi ci porta ad avere sempre meno spazio per noi, c’è persino chi fatica a trovare il tempo per fare la spesa affidandosi a fast food, delivery e piatti pronti. Ecco qualche consiglio per provare a gestire meglio questa situazione.

Riparti dagli ingredienti giusti

Primo suggerimento? Fai in modo di ritrovare l’ordine all’interno del piatto. Durane le vacanze ci siamo lasciati andare a dolci, snack e pietanze ricche… via i sensi di colpa però, sono stati sinonimo di gioia e condivisione. Ora però è il momento di scegliere combo capaci di dare energia, di farci sentirci meglio e di regalarci un effetto detox. Se ti senti sopraffatto, comincia con ricette più semplici mixando sapori e ingredienti gustosi.

Scegli un abbonamento con box alimentari

Una buona idea per aiutare a rientrare nella routine healthy è quella di seguire un piano alimentare con meal plan, pianificando in anticipo cosa mangiare e quando. Per riuscirci, evitando di cadere nella banalità, abbiamo un consiglio: prova le box alimentari a domicilio con il servizio in abbonamento di HelloFresh. Potrai scegliere tra tantissime ricette, italiane e internazionali, ricevendo a casa la scatola con tutti gli ingredienti freschi già porzionati. Ogni mese tante novità di stagione che non ti annoieranno mai!

Crea il tuo equilibrio

La routine non deve essere fatta di noia ma di equilibri, tanto nella vita quanto nel cibo. Tornare a mangiare in modo bilanciato non significa dire addio al gusto ma fare scelte più consapevoli. Pianificando i pasti settimanali nel weekend potrai fare la spesa in modo mirato, così non andrai in crisi cercando idee giorno per giorno. E se qualche volta vorrai concederti una cena fuori o qualcosa d’asporto, fallo! La vita non può essere fatta di sole privazioni!

Non concentrarti solo sulla tavola

Quando si pensa a rimettersi in forma e trovare una routine dopo le ferie il primo aspetto che si considera è quello del cibo ma non è certo l’unico. Per esempio, hai davvero ripreso la palestra o la corsa? L’attività fisica è molto importante e contribuisce a uno stile di vita sano ed equilibrato.

Occupati poi del tuo tempo libero: non devi vivere di solo lavoro, ritaglia delle ore per fare cose che ti piacciono e ti fanno stare bene. Un caffè con gli amici, una passeggiata all’aperto o vedere un film al cinema sono solo alcuni esempi. Aggiungi anche l’importanza del riposo. Prova a trovare un ritmo sonno-veglia corretto e bilanciato, dormendo almeno 8 ore a notte: vedrai, il tuo organismo ne gioverà tantissimo.