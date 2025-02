Un corso in sedici paesi del Pinerolese per portare i giovani in Comune

Un corso per avvicinare i ragazzi alle Amministrazioni locali e alla cittadinanza attiva. Così viene presentata l’iniziativa ‘Giovani in Comune!’ che partirà sabato 8 febbraio con il primo incontro di formazione gratuita in Civica Galleria Filippo Scroppo (via Roberto D’Azeglio 10) a Torre Pellice. “È un progetto finanziato dalla Regione Piemonte per amministratori locali under 35 o di nuova nomina ma aperto anche ai funzionari comunali e a i cittadini, fino ad esaurimento posti” spiega Federico Dattila, assessore del Comune di Vigone che è capofila del progetto che coinvolge anche Airasca, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Prarostino, Rorà, Scalenghe, Torre Pellice, Villafranca Piemonte e Volvera, in partenariato con quattro associazioni di settore Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani), Uncem (Unione nazionale Comuni Comunità enti montani), Ancpi (Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia) e Ali (Autonomie locali italiane).

“Si approfondirà, ad esempio, il tema dell’etica pubblica, dello sviluppo urbano sostenibile, dei finanziamenti regionali, nazionali, europei, e della promozione del territorio – elenca Sonia Rostagnol, assessore a Luserna San Giovanni –. L’obiettivo dei corsi è duplice: avvicinare i giovani al ruolo di amministratori comunali e fornire una formazione adeguata a chi siede già in Consiglio Comunale”.

Il progetto ‘Giovani in Comune!’ è sostenuto dalla Regione con un finanziamento di 32.420 euro a cui si aggiunge il contributo dell’Anci e dei singoli Comuni fino ad arrivare a quasi 47.000 euro.

Sono sei le lezioni on line infrasettimanali di due ore in programma e sette le giornate di laboratori (la prima sabato 8 febbraio) itineranti tra i sedici paesi che fanno parte del progetto.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo il modulo a questo link, in risposta si riceverà la conferma di registrazione e ulteriori informazioni da parte dell’Anci.

Le date, i temi trattati e le sedi degli incontri, sono consultabili a questa pagina.