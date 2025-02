Metalmeccanici a Bruxelles: c'è anche Torino tra i lavoratori che chiedono un piano industriale alla Ue: "Rilanciamo la città" [FOTO]

Cinque, in particolare, le richieste: investire nella formazione, prevedere una politica industriale con forti investimenti pubblici, investire in reti e infrastrutture moderne per un’energia stabile, conveniente, affidabile e a basse emissioni di carbonio, rafforzare la contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori al processo decisionale e garantire pratiche di acquisto eque e la due diligence sui diritti umani lungo le catene di fornitura.



Per Torino, c'è anche Edi Lazzi, segretario provinciale per Fiom Cgil: "Oggi abbiamo fatto una grande manifestazione per chiedere interventi contro la desertificazione industriale, per una politica energetica europea pulita e accessibile, per la tutela delle eccellenze industriali europee. Questi interventi favorirebbero anche il rilancio industriale di Torino che come sindacati metalmeccanici cittadini stiamo portando avanti con determinazione. Torino è stata sempre città di resistenza, elaborazione e trasformazione, ottenute tramite le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori e noi vogliamo proseguire questa tradizione".



"L'iniziativa di oggi serve per dare un segnale all'Europa e per riaffermare la centralità del settore automotive, in Italia come in altri Paesi dell'Unione", aggiunge Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino. "È ormai chiaro a tutti che la crisi del settore auto in Europa è stata causata da politiche industriali sbagliate, che rischiano di portarci in un vicolo cieco. Occorre fare presto: l'Europa si assuma le proprie responsabilità e tuteli un comparto che occupa centinaia di migliaia di lavoratori nel nostro continente".