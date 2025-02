Il Comune di Pinerolo celebra il Giorno del Ricordo

Oggi, 8 febbraio, Pinerolo celebrerà il ‘Giorno del Ricordo’ con una commemorazione al monumento dedicato alle vittime della violenza e dell’intolleranza di viale Cavalieri di Vittorio Veneto. L’evento si terrà alle 16 e ricorderà l’esodo giuliano dalmata e le vittime delle foibe, cioè gli italiani, ma non solo, uccisi dalle forze jugoslave tra il 1943 e il 1945, gettandoli nelle cavità del Carso. Una cerimonia patrocinata e organizzata dal Comune come richiesto da tempo dal consigliere leghista Fioravanti Mongiello, che ha iniziato dieci anni fa a celebrare la ricorrenza del 10 febbraio – questa la data scelta dallo Stato – in autonomia, con un gruppo di persone, con la posa di un mazzo di fiori e momenti di riflessione, a cui man mano si sono avvicinati esponenti della maggioranza che governa la Città. “Per la prima volta Pinerolo ha promosso l’evento – mostra la sua soddisfazione Mongiello –. Il Giorno del Ricordo è nato per non cancellare pagina di storia ed evitare tentativi di oblio o di negazione sui fatti del confine orientale, per questo è da anni che mi batto per ricordare cosa è successo in quelle terre e che erano italiani di ogni fede e di ogni razza”. Oltre a Mongiello, interverranno la vicesindaco Francesca Costarelli, la presidente del Consiglio Tiziana Alchera, Stefano Drago (Mai più Guerre) e Gianni Luigi Gamba (Comitato 10 Febbraio).