Femminicidio di Venaria, una fiaccolata per ricordare Cinzia

Mentre proseguono le indagini dei carabinieri per fare luce sulle ragioni che hanno prodotto questa tragedia, oggi a Venaria è il giorno del dolore e del silenzio. Il femminicidio avvenuto nella notte in via Gozzano 3, ha sconvolto una intera città. Il dolore del sindaco Fabio Giulivi A farsi portavoce del dolore della comunità il sindaco Fabio Giulivi, che in questa domenica 9 febbraio sperava di festeggiare ben diversamente il suo compleanno: "Stamattina ci siamo svegliati con la più drammatica delle notizie: la morte di una nostra concittadina, Cinzia D'Aries. Aveva 51 anni ed è l'ennesima vittima di femminicidio. Un omicidio avvenuto tra le mura domestiche, a colpi di coltello, in via Gozzano". Lunedì sera una fiaccolata

"Ed è lì che domani sera, 10 febbraio, alle ore 19, io, insieme alla Giunta comunale e i rappresentanti di maggioranza e opposizione ci riuniremo per una fiaccolata. Un momento di silenzio e di ricordo per dire, una volta di più, BASTA a qualsiasi forma di violenza verso una donna: sia essa fisica, psicologica o verbale", ha aggiunto il sindaco di Venaria, che ha invitato tutti a partecipare "per Cinzia e per le altre donne vittime di una furia cieca e possessiva". "Questa morte una sconfitta per tutti"