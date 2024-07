Abbattuto il platano secolare lungo il Po: "Scelta dolorosa, ma necessaria" [FOTO E VIDEO]

Una piccola gru con cestello per sfoltire i rami più bassi, una più grande per arrivare a operare a decine di metri di altezza. E infine una gru industriale e una piattaforma per imbrigliare e manovrare i tronchi più spessi. Da questa mattina sono in corso sul parco Michelotti le operazioni per abbattere il platano secolare, colpito dal cancro colorato.

Una pianta alta 40 metri

Un intervento non facile vista la grande altezza della pianta (oltre 40 metri di altezza), il limitato spazio di manovra, in quanto non lontano da abitazioni, da altre piante e sulla sponda del Po.

Il fungo contratto dal platano

La malattia contratta dal platano è provocata dal fungo Ceratocystis fimbriata che, una volta penetrato nell’albero attraverso lesioni o ferite della corteccia o delle radici, ne provoca irreversibilmente la morte, occludendo i vasi che trasportano acqua e linfa e provocando il conseguente totale, e a volte rapidissimo, disseccamento della chioma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TorinOggi (@torinoggi.it)

Taglio imposto dalla Regione

Il taglio della pianta malata, situata all'altezza di via Gassino, è stato imposto dal Servizio Fitosanitario della Regione Piemonte, che impone di procedere con l’abbattimento tempestivo delle piante malate e di quelle limitrofe. Non esiste infatti alcun metodo di cura per ridurre la diffusione della patologia e salvaguardare gli altri esemplari di platano presenti nelle vicinanze.

Tresso: "Una scelta dolorosa"

"Si tratta di una scelta dolorosa, ma assolutamente necessaria e non prorogabile – aveva commentato nei giorni scorsi l’assessore al Verde Pubblico, Francesco Tresso –. Abbiamo provato in tutti i modi a salvare l’albero, che è un esemplare iconico conosciuto da tutti i frequentatori del lungo fiume, cercando di capire se si potesse evitare l’abbattimento, ma le norme sanitarie ci impongono di intervenire in questo modo e con tempestività per salvaguardare gli altri esemplari di platano presenti nelle vicinanze".

Tagli limitati per evitare propagazione

Le operazioni di taglio sono state operate dalla società Sicilville S.r.l. con le gru della Mites S.r.l. Dopo piccoli sfrondamenti sulle diramazioni più basse, con ampi teli di nylon stesi a terra per la raccolta dei rami, si è proceduto a tagliare, dopo aver imbrigliato con delle catene le parti più grandi. Un'operazione fatta per limitare il propagarsi di segatura infetta ad altre piante.

Non potrà essere sostituita

La normativa prescrive di non mettere a dimora nuovi alberi di platano in aree a focolaio attive: questo significa che per alcuni anni non potranno essere messe nuove piante.