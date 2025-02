Iniziato il Carnevale a Collegno, consegnate le chiavi della città al Marghè e alla Tessioira

Come da tradizione sono state consegnate sabato scorso le chiavi della Città alle maschere di Collegno, il Marghè e la Tessioira. Presenti, nonostante la pioggia, tanti bambini con le loro famiglie che nel salone della parrocchia Beata Vergine Consolata hanno dato il via al primo appuntamento in programma a Collegno. “Per un mese saranno le maschere della nostra città a rispondere al mattino presto alle mail di segnalazioni e alle domande dei cittadini - ha scherzato il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone con i più piccoli presenti -. Il carnevale è un'opportunità per tutti noi di divertirci, di esprimere la nostra creatività e di vivere momenti indimenticabili insieme. Sarà un mese ricco di colori, musica e allegria, anche grazie alle associazioni San Lorenzo e Commercianti Collegno e al loro instancabile impegno".

Il carnevale infatti continua sabato 15 febbraio con il laboratorio “Le maschere di Carnevale” in Biblioteca, dalle 10.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, adatto dai 5 anni. Sabato22 febbraio appuntamento alla parrocchia San Lorenzo con il "Carnevale dei bambini”: dalle ore 15 bugie e divertimento per tutti, ingresso libero. Domenica 2 marzo c’è il pranzo di carnevale alla parrocchia San Lorenzo, mentre dal 14 al 16 marzo arriva il carnevale organizzato con l’associazione Commercianti Collegno: tre giorni di giostre e street food in piazza I Maggio, la sfilata dei carri sabato 15 marzo in viale XXIV Maggio e domenica 16 marzo invece la prima edizione de "Carnevale in bancarella” sul viale XXIV Maggio con sfilata delle maschere.