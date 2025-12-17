 / Attualità

Attualità | 17 dicembre 2025, 09:11

Concerto solidale al Teatro Baudi di Selve: raccolti 2.000 euro per Gaza e Sermig

Sala piena a Vigone per lo spettacolo gratuito offerto dalla Pro loco e destinato a raccogliere donazioni per gli aiuti umanitari

(Foto di Mirella Tartaglia)

(Foto di Mirella Tartaglia)

Ha fruttato 2.000 euro il concerto gratuito per Gaza e il Sermig di sabato al Teatro Baudi di Selve, sul palco si sono esibiti gli Arneis e i Jamin-a. Il pubblico ha riempito tutti e 235 posti disponibili in platea, palchi e loggione.

“Durante la serata sono intervenuti il dottor Rami Musleh, medico palestinese dell’Ospedale civile di Pinerolo, che è il nostro canale per far arrivare aiuti umanitari a Gaza. Ha parlato anche Elena, volontaria di Sermig che segue i progetti dell’Arsenale della pace di Torino nei luoghi di guerra e miseria” spiega Paola Salvai, presidente dalla Pro loco, associazione che ha offerto ai cittadini il concerto gratuito.

Alle offerte libere raccolte quella sera tra il pubblico verranno aggiunte quelle inserite nelle scatole della Pace realizzate dai bambini Pro loco Junior e posizionate nei negozi.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium