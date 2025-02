I malumori dei cittadini di Cavoretto e le incognita sulla durata dei cantieri

L'unica notizia certa a Cavoretto è che strada dei Ronchi, da piazza Freguglia a strada del Fioccardo, è chiusa da lunedì al traffico delle auto a causa del crollo della rete fognaria che ha provocato un cedimento del manto stradale. Teoricamente transennata per due o tre settimane. Se ne è parlato ieri sera al centro d'incontro di via Alla Parrocchia, in un clima non facilissimo.

Cronostoria

Proprio Smat, intervenuta appena ricevuta la segnalazione, ha spiegato quella che è la situazione attuale. "Abbiamo trovato una rottura della fognatura che passa sotto strada dei Ronchi - ha precisato l'ingegner Rupini -. Così abbiamo organizzato l’intervento con l’impresa e cantierizzato l'area". L’obiettivo è raggiungere in profondità la perdita e ripararla.

Tempi incerti

Una prima video-ispezione, tuttavia, non ha dato ancora riscontri certi perché la fognatura si trova a una profondità di sei metri. Al momento, per esempio, non è chiara la causa. Né l’estensione della rottura. Dunque i cantieri dureranno sì 2-3 settimane, ma seguiranno aggiornamenti. "Fino a che non arriveremo nel punto di rottura non potremo dare notizie certe - ha aggiunto l'ingegnere -. Non bastasse l'intervento che abbiamo in mente sarebbe necessario creare una galleria, fattore che porterebbe a tempi di lavoro diversi".

La rabbia dei cittadini

I residenti e i commercianti, intanto, incrociano le dita. "Per noi è un grosso problema, l'ennesimo". Per far capire le difficoltà degli addetti ai lavori, i tecnici hanno tentato due volte con il canal jet di fare una video ispezione "e quel tratto - precisano -, non è stato possibile video ispezionarlo. Quindi l’estensione non è nota". Al momento, per quanto riguarda la viabilità, resta a senso unico, a scendere, strada dell'Asilo. Con la proposta della Circoscrizione 8 di mantenerla tale anche post cantieri. In queste ore, su segnalazioni dei cittadini, sono stati inseriti i cartelli mancanti verso corso Moncalieri.

Impegno del territorio

"Abbiamo subito allertato la popolazione sui canali social" ha precisato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, all'incontro con i consiglieri Roberto Passadori (Lista civica per Torino) e Vittorio Francone (M5s). "E' stato un incontro partecipato e costruttivo - ha proseguito Miano -. Ulteriori aggiornamenti si avranno con il prosieguo delle attività, fermo restando, l'impegno di Smat ad accelerare quanto più possibile le operazioni di intercettazione e riparazione della perdita e quello nostro nel monitorare tempi e viabilità". Il presidente, insieme al coordinatore alla Viabilità Alberto Loi, ha confermato - per la collina e per il secondo anno consecutivo - una spesa di 70mila euro per la pulizia di rii, caditoie e scarpate.