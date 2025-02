Coppie, clochard e nomadi: ecco chi dorme accampato in tenda sotto i portici del Cit Turin

Tende di fortuna, materassi, sacchi a pelo e coperte in quantità industriale sotto un portico residenziale. Hanno dell’incredibile le foto scattate in questi giorni in via Nino Bixio, tra corso Ferrucci e corso Castelfidardo. Una zona già al centro delle polemiche per il futuro dell’area ex Westinghouse.

Occupazione e polemiche

A denunciare quanto sta accadendo sono i residenti del quartiere Cit Turin che oggi chiedono soluzioni tempestive. Ma la criticità dura almeno un mese. “Non è possibile tollerare una situazione del genere” protestano in coro. Eppure nonostante alcuni interventi delle forze dell’ordine, nomadi e senzatetto hanno sempre fatto ritorno sotto quel portico che vedono come una casa.

Emergenza