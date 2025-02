Le Valli Chisone e Germanasca si preparano a illuminarsi: “Dobbiamo preoccuparci di chi ancora non ha la libertà”

Le comunità valdesi del Pinerolese si preparano a festeggiare il 17 Febbraio. Nel 1848 Re Carlo Alberto firmava le Lettere Patenti, riconoscendo i diritti civili dei valdesi. ‘Piazza Pinerolese’ racconta questa ricorrenza con una serie di articoli sulle iniziative in Val Pellice, Val Chisone e Germanasca e Pinerolo, tra cui i tradizionali falò che illumineranno le vallate, organizzati dalle Chiese e da privati

Un momento di liberazione e allo stesso tempo di lotta per chi al giorno d’oggi libero non è: questo ciò che significa oggi il 17 Febbraio per il mondo valdese.

“La libertà è una cosa che sovente dipende dalle nostre capacità, dal nostro impegno, dalle nostre lotte. Io parlerei piuttosto di liberazione, perché il mondo valdese ha sempre riconosciuto un intervento di Dio nell’ottenere la propria libertà, anche in modo molto faticoso. È anche un momento di riconoscenza al Signore, se possiamo oggi vivere di libertà è qualcosa che Dio stesso ci ha donato, qualcosa che viene da Lui più che da noi”, spiega Gianni Genre, pastore della Chiesa valdese di Massello, Perrero-Maniglia e Villasecca, in Val Germanasca.

Un dono che, il 17 febbraio 1848, con la firma delle Lettere Patenti, ha portato al riconoscimento dei diritti civili dei valdesi. “Per noi è un momento anche identitario, in cui riconosciamo che quello è stato un passaggio fondamentale e che proprio per questo dobbiamo mantenerci vigili. Oggi a noi non manca la libertà, come mondo valdese siamo addirittura diventati interlocutori sul piano ecumenico, ma anche sul piano culturale. Dobbiamo preoccuparci di chi ancora non ce l’ha. Con il falò del 16 febbraio simbolicamente vogliamo bruciare i rigurgiti di ingiustizia che purtroppo emergono ancora oggi.”

I falò

A Massello, il falò si accenderà nel piazzale accanto ai locali della Pro loco alle 20,30. Seguirà un momento comunitario con musica e vin brulé. Ma questa non sarà l’unica località illuminata nella notte del 16 febbraio nelle valli Germanasca e Chisone.

Il falò comunitario di Prali verrà acceso alle 20. A Villar Perosa è stata organizzata la fiaccolata con le lanterne dei bambini della Scuola domenicale. Il ritrovo è alla Foresteria Valdese in via Assietta 4 alle 19,15 con partenza del corteo alle 19,30 verso il tempio. Alle 20 ci sarà l’accensione del falò al tempio con la partecipazione del Corpo Musicale di Villar Perosa e della Pro Loco di Villar Perosa, a cui seguirà un momento conviviale. La Pro loco quest’anno proporrà anche un pranzo il lunedì, dopo il culto.

I falò di San Germano Chisone verranno accesi alle 20 e sarà quello dei Ronchi a ospitare la Corale della Chiesa. A Pramollo alle 20,30 verrà acceso quello al Châtel, mentre a Pomaretto alle 19,30 partirà davanti al tempio la fiaccolata organizzata con la scuola domenicale e alle 20 è prevista l’accensione del falò.