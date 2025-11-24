In San Salvario, al via la terza edizione della Settimana della Ceramica

Dal 5 al 7 dicembre, al via la terza edizione della “Settimana della Ceramica” organizzata da PotteryLab APS, associazione culturale nata nove anni fa a Torino, nel cuore di San Salvario.

La manifestazione quest’anno propone un programma articolato di workshop condotti da ceramisti di rilievo internazionale: dalle sessioni di tornio per principianti e avanzati con Giacomo Scapin, alle tecniche di marmorizzazione dell’argilla con Monica Poggi, fino ai laboratori artistici di decalcomania e collage su ceramica guidati da Madeleine Frochaux. La settimana si conclude con la decorazione su maiolica insieme a Etzi Maria Josè, per un viaggio che unisce tradizione, sperimentazione e creatività condivisa.

La Settimana della Ceramica è stata resa possibile anche grazie alla campagna lanciata in primavera sulla piattaforma di crowdfunding EPPELA, in collaborazione con Fondazione CRT.

Tutte le attività si svolgeranno presso le sedi del Pottery Lab.

Per info: www.potterylab16.com