"Loano Christmas": annullata l'anteprima con il “Giro Tavola all’Italiana”, al via il 5 dicembre il Villaggio di Natale

Per respirare di nuovo la magia del Natale ai Giardini San Josemaria Escrivá, accanto a Piazza Italia, occorrerà attendere qualche giorno in più. L’anteprima della 15ª edizione dello Storico Villaggio di Natale di Loano, “Giro Tavola all’Italiana”, inizialmente programmata per sabato 29 e domenica 30 novembre 2025, è infatti stata annullata a causa dei ritardi negli allestimenti.

Il Villaggio di Natale aprirà quindi ufficialmente le porte venerdì 5 dicembre (alle ore 15) con le sue 30 casette (di cui 9 dedicate al food) e 60 espositori a rotazione. Ad arricchire l’atmosfera, un fitto programma di animazioni quotidiane gratuite, tra cui baby dance, spettacoli di acrobazia, concerti live e oltre 20 laboratori creativi pensati per grandi e piccini.

Immancabile, come ogni anno, la presenza di Babbo Natale, pronto ad accogliere i più piccoli con le loro letterine nella sua suggestiva casetta addobbata, per vivere insieme la vera magia delle feste.

Il calendario completo della rassegna è disponibile online su www.viviloano.it .

Gli organizzatori, oltre al Comune di Loano che patrocina l'iniziativa, ringraziano i main sponsor: Gruppo Arimondo supermercati Pam, Centro commerciale Molo 8.44, Cometal Serramenti di Borghetto S. Spirito, Fondocasa, Energia Azzurra, Divani & Divani by Natuzzi Albenga, Ellea Eurolingue e Loano RENT - Scooter noleggio.

Partner ufficiali dell’iniziativa sono i media Savonanews.it e Radio Onda Ligure 101.