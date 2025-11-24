Petali, chiavi e fiaccole: così a Torre Pellice si dice no alla violenza contro le donne

Verranno distribuiti petali e fiaccole domani (martedì 25 novembre) a Torre Pellice per la sfilata in paese contro la violenza sulle donne. Torna infatti la fiaccolata organizzata dal Comune con il Coordinamento donne Val Pellice e il gruppo Uomini in ascolto Val Pellice. L’iniziativa, proposta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è patrocinata da tutti i comuni dell’Unione montana del Pinerolese e dalla Città metropolitana di Torino.

La partenza è prevista alle 17,30 in piazza di San Martino: “Consigliamo a tutti però di presentarsi una decina di minuti prima per ritirare la propria fiaccola in cambio di una donazione a favore delle attività del Coordinamento donne Val Pellice” avverte la vicesindaca Sara Tron.

Oltre alle fiaccole verranno distribuiti i petali realizzati dai bambini del nido, dell’infanzia e delle elementari, sui cui hanno rappresentato il tema del rispetto delle donne. Questa è una delle iniziative organizzata dalle scuole della Val Pellice che hanno aderito alla fiaccolata: “Sono stati coinvolti gli Istituti comprensivi di Torre Pellice e Luserna San Giovanni, il Liceo valdese e del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti. Ci sarà anche la Scuola mauriziana, il nido d’infanzia comunale ‘Semi del mondo’ e i giovani del Consiglio comunale dei ragazzi” elenca Tron.

Agli studenti delle medie e del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti sono affidate le letture in programma davanti al municipio e al Liceo valdese.

La fiaccolata terminerà nello spazio antistante il Tempio valdese di via Beckwith: “Lì si esibirà il coretto della chiesa valdese di Torre Pellice e interverrà il gruppo Uomini in ascolto. Poi, dopo un minuto di silenzio, inviteremo tutti i partecipanti a scuotere il proprio mazzo di chiavi per produrre il rumore che simboleggia la lotta alla violenza contro le donne”.