Ivrea si prepara a festeggiare le nozze d'oro delle coppie più forti del tempo

Sabato 29 novembre, dalle ore 10, al Teatro Giuseppe Giacosa di Ivrea si terrà la cerimonia annuale organizzata dall'Amministrazione comunale per celebrare le coppie che nel 2025 festeggiano il loro 50° anniversario di matrimonio.

Nei giorni scorsi le 90 coppie che hanno pronunciato il loro “sì” nel 1975 hanno ricevuto l’invito del Sindaco di Ivrea a partecipare alla tradizionale "Festa delle Nozze d’Oro". Questa cerimonia è diventata un momento atteso e piacevole di condivisione tra l'Amministrazione comunale e le coppie, che, ricordando il loro primo incontro e i momenti salienti della loro vita insieme, testimoniano come l'amore e la determinazione possano condurre a traguardi significativi.

"Sabato 29 novembre - afferma il sindaco Matteo Chiantore - sarà un piacere e un onore, insieme al Presidente del Consiglio comunale Luca Spitale, poter festeggiare le numerose coppie eporediesi che quest'anno celebrano i 50 anni di matrimonio. Questo anniversario non è solo un'importante tappa personale ma anche un motivo di orgoglio e ispirazione per l’intera comunità”.