Radio GRP, la diretta tutte le domeniche con Cristian Panzanaro

Anche oggi, come tutte le domeniche, torna dalle ore 15 alle 19 GRP weekend con Cristian Panzanaro. News, musica e collegamenti in esclusiva con la redazione di Torino Oggi.

Vi facciamo vincere con il To Groove (circolo riservato ai soci) a Torino in strada della Pronda gli inviti per i Live più importanti in Piemonte! Ogni mezz'ora dalle 18 l'informazione del traffico per chi viaggia in Piemonte.

Si ascolta sul sito radiogrp.it e scaricando l'app gratuita, in fm e in dab, in tutto il Piemonte e la Valle d'Aosta!