Una nuova carrozzina per Fabrizio Calza grazie alla raccolta fondi di ApidiCarta

Grazie alla raccolta fondi organizzata da ApidiCarta APS, impegnata da anni nella promozione dell'inclusività e del sostegno alle persone con disabilità, Fabrizio Calza, giovane di 33 anni affetto da spina bifida ed ex atleta paralimpico, ha potuto acquistare una nuova carrozzina, dopo che la sua era stata rubata. Il furto della carrozzina ha rappresentato un momento difficile per Fabrizio, ma la risposta della comunità, mobilitata grazie alla rete di solidarietà attivata da ApidiCarta, ha permesso di raggiungere l'obiettivo in tempi brevi.

La carrozzina acquistata non solo rappresenta un fondamentale strumento di mobilità quotidiana, ma è anche dotata di una barra sotto la seduta che consente a Fabrizio di agganciarla a un propulsore elettrico, garantendogli così maggiore autonomia nei suoi spostamenti.

“Un uomo non è mai così grande come quando si china ad aiutare un bambino” è il pensiero che Fabrizio ha voluto condividere in occasione della consegna della nuova carrozzina. E ha aggiunto: “Non sono più un bambino, ma sono commosso e incantato come loro nel ricevere così tanti gesti di solidarietà in occasione di un episodio che mi ha condizionato molto. Scegliere di rubare una sedia a rotelle a un disabile è un gesto indefinibile. Mi sono sentito escluso da tutto: dal lavoro, dalle amicizie, dai gesti quotidiani e dalla possibilità di scegliere autonomamente cosa fare... Giovedì pomeriggio ho ritirato la sedia a rotelle che ho potuto acquistare grazie ai fondi ricevuti in dono. Ho ritrovato la fiducia nel prossimo e ho toccato con mano che da un episodio gravissimo può nascere una catena di solidarietà commovente, che porterò nel cuore a lungo. Oggi potrò ricominciare a lavorare e la mia vita riprenderà il suo ritmo. Vi sono riconoscente per questo grande gesto che avete scelto di dedicarmi. Grazie!”

"Siamo molto felici del risultato raggiunto. Come sempre, quando c’è bisogno, le ApidiCarta si mettono in volo, e la solidarietà arriva, puntuale, per rispondere a queste situazioni così difficili. Il caso di Fabrizio è l'esempio tangibile di quanto l'aiuto reciproco e la rete di sostegno possano fare la differenza. Insieme, possiamo costruire un mondo più inclusivo e unito. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito!", ha commentato la presidente di ApidiCarta Chiara Pelassa.

ApidiCarta è un’Associazione di promozione sociale che realizza iniziative in tutto il mondo, con un obiettivo chiaro: aiutare chiunque sia in difficoltà. Il nostro volo si spinge a sostegno delle mamme, dei bambini, degli ammalati e dell’ambiente, perché crediamo che ogni piccolo gesto possa fare la differenza.