Volantinaggio del Fuan, momenti di tensione al Campus Einaudi

Momenti di tensione nella mattina di oggi, lunedì 17 febbraio, al Campus Einaudi, per scaramucce tra esponenti dei centri sociali e giovani studenti del Fuan, che erano impegnati in un volantinaggio. Sul luogo intervenuti anche le forze dell'ordine per evitare che la situazione potesse andare oltre gli slogan e qualche insulto di troppo.