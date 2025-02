Il Gorgonzola DOP: 110 anni di successo su tutte le tavole del Piemonte

Il Gorgonzola DOP è un formaggio che da sempre ha trovato posto sulle tavole piemontesi, borghesi o contadine che fossero, conquistando generazioni di consumatori con il suo sapore inconfondibile e la sua cremosità. Proprio il Gorgonzola quest’anno celebra 110 anni, un traguardo che coincide con la storia della Latteria di Cameri, cooperativa che nel 1914 ha unito un gruppo di allevatori per produrre un formaggio che rappresentasse il territorio piemontese. Oggi, la cooperativa continua a produrre Gorgonzola DOP di alta qualità, mantenendo una forte connessione con le tradizioni locali, pur innovando costantemente per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità e all’autenticità. Il Gorgonzola della Latteria di Cameri è frutto di una rigorosa selezione delle materie prime, garantendo un prodotto che racconta la storia e la cultura del Piemonte.

Un evento per celebrare 110 anni di eccellenza casearia

Il 22 febbraio, la Latteria di Cameri organizza un evento per celebrare i 110 anni di storia della cooperativa. Per l’occasione sarà presentato il libro "110 anni e lode di Latteria", che ripercorre il lungo cammino della cooperativa, e per visitare gli impianti produttivi, scoprendo il processo che porta alla realizzazione del Gorgonzola DOP. L’evento culminerà con un pranzo in caseificio, offrendo un’opportunità unica per assaporare il Gorgonzola e altri prodotti tipici. Questo incontro non è solo un’occasione di festa, ma anche un momento di riflessione sul futuro della cooperativa, che continua a produrre eccellenza nel rispetto delle tradizioni.

Latteria di Cameri: un secolo di tradizione e innovazione

Fondata nel 1914, la Latteria di Cameri è diventata un punto di riferimento nel settore lattiero-caseario piemontese. Con oltre 100 anni di attività, la cooperativa ha sempre mantenuto un forte legame con il territorio, utilizzando solo latte proveniente da allevamenti locali. Negli anni, ha ampliato la propria struttura, costruendo nuovi impianti e modernizzando il processo produttivo, senza mai rinunciare alla qualità artigianale. La cooperativa, che attualmente raccoglie 16 allevamenti, continua a produrre un Gorgonzola DOP apprezzato a livello nazionale e internazionale, testimoniando il successo di una realtà che ha saputo crescere rispettando le radici del territorio.

Il fiore all'occhiello della Latteria di Cameri

Tra i prodotti più apprezzati della Latteria di Cameri c’è indubbiamente il Gorgonzola dolce DOP extra cremoso "al cucchiaio". Caratterizzato da una crosta sottile e un colore arancio-rosato, questo formaggio è il risultato di una lavorazione completamente manuale, che garantisce una cremosità unica. La stagionatura su tavole di legno, seguendo i metodi tradizionali, conferisce al prodotto una consistenza avvolgente, ideale per chi cerca un sapore delicato ma deciso. Grazie a questa lavorazione artigianale, il Gorgonzola DOP della cooperativa rappresenta l'eccellenza piemontese, mantenendo sempre un alto standard qualitativo, tra tradizione e innovazione.