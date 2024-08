Il fiuto dei cani fa scoprire la droga nascosta nella spazzatura e nelle aiuole di Aurora e Porta Palazzo

Nel dettaglio è stato arrestato un cinquantenne straniero sul quale pendeva un ordine di carcerazione. Un 26enne è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale perché, senza motivo apparente, ha insultato i Carabinieri mentre transitavano nei pressi di via Fiocchetto .

Continuano, in maniera massiccia, i servizi sul territorio nelle “aree sensibili” di Torino da parte dei Carabinieri. Nella nottata fra il 20 e il 21 agosto, in zona Porta Palazzo, i militari con l'ausilio dei cinofili hanno effettuato un controllo massivo dell’area.

Nella nottata successiva i controlli sono stati estesi alla zona di Aurora. Grazie al fiuto dei cani in corso Giulio Cesare sono state rinvenute e sequestrate varie dosi di hashish, nascoste all’interno dei cassonetti per la raccolta rifiuti.

Sempre ieri in orario serale, i Carabinieri hanno effettuato un controllo stringente di piazza Bengasi, operando da più lati per fronteggiare il fenomeno dello spaccio. Gli accertamenti hanno portato alla denuncia di due persone per possesso di sostanza stupefacente (hashish poi sequestrato. E' stata poi ritirata una patente per violazione al codice della strada.