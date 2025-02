Opportunità di lavoro: manovale in Lombardia, sede di Agrate Brianza con Ecologica Piemontese

Ecologica Piemontese SRL, azienda specializzata nella raccolta e smaltimento dei rifiuti civili e industriali, è alla ricerca di manovali per ampliare il proprio organico. Con un'offerta di lavoro situata ad Agrate Brianza, in Lombardia, questa rappresenta un'ottima occasione per chi desidera entrare nel mondo del lavoro o cambiare impiego.

L'azienda, nota per la sua dinamicità e organizzazione, offre un ambiente solido e professionale, con operatori esperti e attrezzature all'avanguardia. Vediamo nel dettaglio cosa prevede questa opportunità.

Perché scegliere Ecologica Piemontese?

Ecologica Piemontese è un'azienda giovane ma ben strutturata, che opera principalmente nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria. Il suo obiettivo è fornire un supporto efficace alle aziende nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti civili e industriali, garantendo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24.

Tra i vantaggi di lavorare per Ecologica Piemontese:

Stabilità lavorativa – Contratto a tempo indeterminato con periodo di prova iniziale. Crescita professionale – Possibilità di formazione sul campo. Ambiente dinamico – Collaborazione con operatori esperti e utilizzo di attrezzature moderne. Condizioni di lavoro chiare – Orario a giornata completa e benefit come ticket restaurant.

Requisiti richiesti per la posizione

L'azienda non richiede esperienza pregressa, rendendo questa offerta accessibile a chiunque abbia voglia di lavorare e di apprendere.

Chi può candidarsi?

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

Nessun titolo di studio specifico richiesto.

Conoscenza base della lingua italiana.

Disponibilità alla formazione e al lavoro in affiancamento.

Età entro i 50 anni

Posizione aperta a uomini e donne.

Dettagli del contratto e modalità di lavoro

Condizioni contrattuali

Ecologica Piemontese offre:

Tipo di contratto: Indeterminato, con un iniziale periodo di prova.

Indeterminato, con un iniziale periodo di prova. Modalità di lavoro: In presenza.

In presenza. Orario: Giornata lavorativa completa.

Giornata lavorativa completa. Retribuzione: Non specificata, ma con benefit come ticket restaurant.

Come candidarsi

Se questa opportunità di lavoro come manovale in Lombardia è di tuo interesse, invia la tua candidatura a Ecologica Piemontese SRL con il tuo CV aggiornato a personale@ecologicapiemontese specificando nell'oggetto: "Candidatura MANOVALE – Lombardia"

Per ulteriori informazioni sulla selezione, puoi contattare l'azienda al 011/34 90 096.