Efficientamento energetico: 11 immobili della Città coinvolti nei lavori per quasi 3 milioni di euro

Sono undici gli immobili di proprietà della Città di Torino interessati nei prossimi mesi da importanti lavori di efficientamento energetico e manutenzione impiantistica. Tra questi ci sono 9 sedi scolastiche e il Pala Ghiaccio Tazzoli.



La Giunta comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell’Assessora alle Politiche per l’Ambiente e l’Energia Chiara Foglietta, le due delibere con i progetti definitivi presentati da Iren Smart Solutions.



Con le delibere che abbiamo portato oggi in Giunta - afferma l'assessora alle Politiche per l’Ambiente e per l’Energia Chiara Foglietta - prosegue il lavoro dell'Amministrazione per rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista dei consumi, risparmiando su quelli attuali in termini sia elettrici che termici, e da quello della sostenibilità ambientale, in coerenza con la sfida e l’impegno di Torino nel diminuire le emissioni entro il 2030 e fare di Torino una città a impatto climatico zero.



Un programma vasto e articolato su 7 anni quello dell’efficientamento degli immobili comunali che, sottoscritto nel 2022 tra Città di Torino e il concessionario Iren, prevede lavori su circa 800 immobili entro la fine del 2029.



Nel dettaglio con la prima delibera sono stati approvati i lavori di efficientamento energetico di 11 immobili: la scuola elementare Casalegno (via Acciarini 20), la scuola media inferiore Caduti di Cefalonia (via Baltimora 110), il complesso scolastico di via Bardonecchia 34-36, il complesso scuola elementare Manzoni (corso Svizzera 59), il complesso scuola elementare Italo Calvino e la succursale Schweitzer (via Zumaglia 41), la scuola elementare Gozzano e succursale (corso Toscana 88), la scuola elementare Novaro succursale Carlo Levi (via Monterosa 165), il complesso scolastico di via Scotellaro 7, la scuola media inferiore Chiara (via Porta 6), Pala Tazzoli (via Sanremo 67), e il complesso edilizio di via Ghedini 2-6.



Gli interventi previsti comprendono opere di relamping, ovvero la sostituzione dei corpi illuminati presenti con nuovi a tecnologia LED, interventi su impianti termici ed elettrici, la posa di valvole termostatiche e di sistemi di contabilizzazione dei consumi, sistemi di controllo impianti BMS insieme a opere di manutenzione straordinaria.



Il costo dei lavori previsto ammonta a circa 2 milioni e 370mila euro, importo che sarà a carico di Iren Smart Solutions mediante l’utilizzo dello strumento di finanza di progetto, come previsto dal contratto di concessione stipulato con la Città.



A questi interventi si aggiunge, con una seconda delibera, la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, speciali e di sollevamento del Pala Ghiaccio Tazzoli, necessari per mantenere in efficienza e sicurezza l’impianto, anche in vista dei prossimi Fisu World University Games Winter – Torino 2025. Queste opere, non rientrando tra quelle previste dal piano sottoscritto tra la Città e il concessionario, saranno invece finanziate con risorse della Città, per un costo complessivo di 550mila euro.