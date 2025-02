Rafforzare i confini: un nuovo progetto per le aree montane transfrontaliere

Martedì 25 febbraio, nella cornice del Museo della Montagna di Torino, l’assessore alla Programmazione territoriale della Regione Piemonte Marco Gallo , la vicepresidente del Département de la Savoie Christiane Brunet , e l’assessore alle Politiche nazionali per la montagna della Regione Autonoma Valle d’Aosta Luciano Caveri , insieme ai rappresentanti di Uncem e Institut d’études fédéralistes et régionalistes - Fondation Émile Chanoux (Fondazione valdostana) si sono riuniti per definire insieme quali strategie adottare nei Comuni dei territori di montagna considerati “marginali”, un’area condivisa tra Piemonte, Valle d’Aosta e Savoia su cui è necessario stipulare una logica di intervento integrata.

“La recente rielezione del presidente del Piemonte Alberto Cirio alla guida della delegazione italiana delle Regioni a Bruxelles può risultare decisiva per un’iniziativa politica trasversale affinché l’Unione Europea apra un’agenda montagna. Il Piemonte è pronto a giocare un ruolo strategico nella costruzione di una legge nazionale della montagna, capace di indicare risposte concrete alle esigenze di chi vive nelle terre alte. Il progetto A-Mont, che oggi portiamo al tavolo di un’agenda condivisa, ha come parola chiave 'bacino di vita’ per identificare chi vive e lavora in questo territorio di confine dove il confine non esiste nel quotidiano: scambi e relazioni giornalieri regolano da sempre le vite di queste comunità di frontiera. Eppure, se l’accesso ai servizi pubblici è difficoltoso in tutte le nostre aree di montagna, spesso lo è ancora di più al confine, complici leggi e sistemi operativi differenti tra Paesi che finiscono per rendere la vita complessa innanzitutto ai lavoratori transfrontalieri”, ha dichiarato Gallo, a margine dell’incontro.