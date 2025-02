Cambio al vertice per la Cisl di Torino e Canavese: dopo 12 anni lascia Domenico Lo Bianco

Finisce un'epoca, per la Cisl Torino e Canavese: dopo 12 anni, infatti, lascia per scadenza del mandato Domenico Lo Bianco. L'appuntamento per il passaggio di testimone è fissato per mercoledì 5 marzo, all’hotel Concord di via Lagrange 47, a Torino, alla presenza della nuova segretaria generale Cisl, Daniela Fumarola e del segretario regionale Cisl, Luca Caretti. Nello stesso giorno ci sarà l’elezione del suo successore.