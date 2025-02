Rinnovo del contratto dei metalmeccanici, sciopero anche alla Italdesign di Moncalieri

Tre giorni di sciopero da 8 ore anche per la Italdesign di Moncalieri. Prosegue la mobilitazione dei sindacati di categoria per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. E tra le tante realtà produttive coinvolte non solo a Torino e in Piemonte, ma in tutta la penisola, la protesta arriva anche alla Giugiaro.



A farsene portavoce, in questo frangente, sono Fiom e Fim. "Viste le controproposte inaccettabili di Federmeccanica alla piattaforma per il rinnovo del contratto presentata da Fim, Fiom e Uilm e la conseguente rottura del tavolo negoziale, proclamiamo 8 ore di sciopero nelle giornate del 26-27 e 28 febbraio".



L'obiettivo, come già ribadito a più riprese, è quello di riportare la controparte al tavolo di confronto. "Vogliamo ottenere la riapertura della trattativa e conquistare il rinnovo del nostro contratto".