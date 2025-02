Addio a don Sebastiano Galletto, canonico saviglianese ed esorcista della diocesi di Torino

Nato nel 1933 a Monasterolo di Savigliano, da bambino aveva assistito ai bombardamenti e agli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Ordinato sacerdote il 29 giugno 1958, prestò servizio come collaboratore parrocchiale alle Stimmate di S. Francesco d’Assisi in Torino (1958-59) e ai Santi Giovanni Battista e Pietro in Avigliana (1959-60).

Nominato vicario parrocchiale a S. Maria della Pieve e S. Michele in Cavallermaggiore e a S. Giulia Vergine e Martire in Torino dal 1967 al 1970, prestò poi servizio per oltre vent'anni, come parroco, al Natale del Signore a Torino, città dove ha poi trascorso la sua intera vita.