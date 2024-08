Torino, iniziati i lavori davanti alla basilica di Maria Ausiliatrice: la piazza sarà parzialmente pedonale

Uno dei monumenti maggiormente sottovalutati di Torino, forse perché al di fuori dei tradizionali turistici non religiosi, è la Basilica di Maria Ausiliatrice. Presto, però, il maestoso santuario che sbuca all'improvviso percorrendo corso Regina Margherita verrà valorizzato grazie all'intera riqualificazione della piazza antistante nell'ambito del progetto Valdocco Vivibile.

Gli interventi

Sono iniziati da qualche settimana, infatti, gli interventi finanziati dal Pnrr attraverso il programma Next Generation EU, con l'obiettivo di realizzare il Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I lavori, il cui termine è previsto per maggio 2025 per un costo di oltre 1 milione di euro da suddividere con un altro progetto, prevedono la parziale pedonalizzazione della piazza con il rifacimento completo della pavimentazione, l'ampliamento delle aree verdi, il miglioramento del sistema di drenaggio delle acque.

L'obiettivo

Gli obiettivi degli interventi sono spiegati sull'insegna apposta all'ingresso del cantiere: “Reinterpretare – si legge – lo spazio urbano, passando da un approccio che privilegia la viabilità delle auto ad uno che rafforza la vivibilità e la sostenibilità degli spazi pubblici creando un luogo per la socializzazione e il benessere dei cittadini. L'attenzione alla scelta dei materiali pavimentali e degli arredi urbani contribuisce alla definizione di uno spazio accessibile e di qualità nel rispetto del contesto storico”.