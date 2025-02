Grugliasco rinnova la rete del gas con un maxi intervento di 16 milioni di euro

Grazie a un investimento complessivo di circa 16 milioni di euro, Italgas ha in programma di ammodernare oltre 34 chilometri di condotte dotandole anche di dispositivi digitali per renderle controllabili da remoto e pronte ad accogliere in un futuro prossimo non solo gas naturale, ma anche gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno.

Ad oggi, i cantieri in corso prevedono la sostituzione della rete del gas esistente in via Cravero, nella Strada Antica di Grugliasco (da via La Thule e via Lesna e dalla rotatoria di Corso Torino e via Dante Alighieri); nelle vie Dante, Foscolo e Marzabotto e, infine, in Corso Torino.