Iginio Massari sulla pasticceria mignon torinese: "Resa più attuale. Oggi i prodotti della tradizione non li mangerebbe più nessuno"

"La pasticceria torinese è diventata nota per la sua mignon, la pasticceria veramente piccola. Guido Castagna ha lavorato da Falchero, la sua pasticceria ha uno stile più pulito e più attuale. Perché se dovessimo fare le cose come nella tradizione non le mangerebbe più nessuno" così il Maestro pasticcere Iginio Massari a margine della conferenza stampa di presentazione del seminario pubblico che organizza AIPE (Ambasciatori Pasticceri dell'Eccellenza Italiana) al Museo Egizio domenica 5 maggio.

"Lo stesso se gli Ambasciatori Pasticceri avessero fatto i prodotti come gli Egizi sarebbe stato inutile".

Una volta erano infatti legati al territorio per quello che le persone conoscevano. "Non c'era competizione e non c'era la cultura del gusto".

"Il Museo Egizio raccoglie la storia che ha anticipato la storia degli arabi. Chi ne partecipa entra in merito a quello che facevano una volta, una cosa che in questo momento hanno difficoltà a fare con al tecnologia."