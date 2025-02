Nasce la Morenic Sport Commission per promuovere sport e attività motoria nel Canavese

Promuovere lo sport, la cultura del movimento e le attività outdoor: nasce con questi intenti la Morenic Sport Commission, di cui è presidente il parlamentare Mauro Berruto, già allenatore della nazionale italiana di volley. Alla Morenic Sport Commission, presentata ufficialmente nella sede della Città metropolitana di Torino, hanno già aderito una ventina di Comuni, 30 associazioni sportive impegnate in 21 discipline e 8 realtà del territorio canavesano. Del Direttivo dell’organismo, oltre al Presidente Berruto fanno parte, con un mandato biennale, i Sindaci di Ivrea e di Candia, Matteo Chiantore e Mario Carlo Mottino, che sono affiancati da un Comitato scientifico.

La Morenic Sport Commission intende diventare un luogo di confronto e concertazione in cui le iniziative di tanti soggetti pubblici e privati canavesani trovano una sintesi e una sinergia tra loro, anche per attrarre risorse nazionali ed europee a sostegno di progetti di promozione sportiva condivisi sul territorio, come ha sottolineato la Consigliera metropolitana delegata al turismo, allo sviluppo economico, alle attività produttive e alla pianificazione strategica Sonia Cambursano, introducendo la presentazione del nuovo organismo.

In apertura della presentazione, il Presidente Berruto ha spiegato che il riconoscimento nella Costituzione del diritto alla pratica sportiva pone le basi per un’azione coordinata nei territori per la promozione della cultura del movimento e del benessere attraverso le attività motorie.

Nell’Anfiteatro Morenico, che può essere definito come la più grande palestra a cielo aperto d’Europa, la Morenic Sport Commission intende operare secondo quattro filoni principali di intervento e di concertazione tra Enti pubblici, società sportive e operatori privati: rafforzamento del rapporto tra mondo dello sport e imprese locali e del rapporto tra sport e cultura, messa in rete degli eventi e attrazione di importanti manifestazioni a valenza promozionale per il territorio, promozione di attività motorie con effetti positivi sulla salute dei cittadini e sulla diminuzione della spesa sanitaria. Molto importante sarà la valutazione dell’impatto di iniziative e progetti che, come i gruppi di cammino a livello comunale, possono avere un benefico effetto sullo stato di salute delle persone con patologie croniche come il diabete. La collaborazione con soggetti privati, come una nota catena di negozi di articoli sportivi, consentirà di disporre di apparecchiature che tracciano i movimenti dei partecipanti ai gruppi di cammino, per monitorare le prestazioni e i benefici sullo stato di salute. Esperienze come quella del Comune di Bollengo, che sta installando una nuova segnaletica sui percorsi escursionistici della Serra Morenica, potranno diventare buone prassi condivise anche dalle altre comunità locali. Alla base del modello della Morenic Sport Commission vi è una concezione che identifica le risorse impiegate per la promozione dello sport di base e delle attività motorie come un investimento per il benessere collettivo delle comunità locali.

Tutte da valutare e sviluppare, inoltre, le sinergie con le società sportive che nel territorio canavesano organizzano eventi importanti come corsa la podistica 5 Laghi o la ciclistica Nova Eroica; senza dimenticare che il passaggio del Giro d’Italia e della Vuelta a España porteranno il territorio e le sue opportunità di turismo sportivo sulla ribalta mediatica mondiale, soprattutto se le realtà sportive e turistiche sapranno fare rete per cogliere le occasioni di promozione. Nelle prossime settimane la Morenic Sport Commission organizzerà inoltre un incontro nel corso del quale gli amministratori locali potranno conoscere le nuove opportunità di sostegno offerte loro dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.