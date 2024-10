Gli anni torinesi di Cesare Lombroso, il padre della criminologia moderna

Fra i tanti studiosi nati a Torino o che vi hanno fatto visita o vissuto per tempi più o meno prolungati vi è, sicuramente, Cesare Lombroso.

Veronese di nascita, negli anni degli studi universitari tra Pavia, Padova e Vienna, si dedicò a discipline quali antropologia e criminologia. Tuttora, infatti, Ezechiah Marco Lombroso - poi modificato in Cesare - è considerato il padre della criminologia moderna.

Ma Lombroso fu celebre, in particolare, per l'enunciazione della Teoria del delinquente nato, che è possibile riassumere in una sua famosa frase: "Il criminale è un essere atavistico che riproduce sulla propria persona i feroci istinti dell'umanità primitiva e degli animali inferiori". Al fine di fornire una risposta empirica riguardo alla genesi dei comportamenti devianti, nella sua opera "L'uomo delinquente" del 1876, egli registrò i risultati di alcune misurazioni antropometriche condotte sui cadaveri dei detenuti, ed affermò che fosse possibile individuare elementi specifici della personalità criminosa.

Secondo la teoria da lui formulata, dunque, i criminali erano distinguibili sulla base di anomalie somatiche o costituzionali, tipiche del delinquente e quindi innate. In particolare, Lombroso parlava di "stimmate" o "stigmate", ossia malformazioni del viso, del cranio o dello scheletro, come orecchie grandi, naso storto, zigomi prominenti, sopracciglia folte, elevata pigmentazione della cute e numerosi altri. Faceva riferimento, inoltre, ad aspetti caratteriali o tratti patologici, quali uso di espressioni gergali, assenza di moralità e di rimorso, vanità, crudeltà, piacere precoce ed epilessia.