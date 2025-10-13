Dalla Sala Rossa la richiesta di più spazi e monumenti per valorizzare le donne

Nella seduta del 13 ottobre 2025, il Consiglio Comunale di Torino ha approvato all’unanimità (30 voti favorevoli su 30 consigliere e consiglieri presenti) una mozione – firmata congiuntamente da Elena Apollonio (Alleanza dei Democratici - DemoS), Maria Grazia Grippo (PD), Lorenza Patriarca (PD) e Vincenzo Camarda (PD) – che impegna la Città di Torino a dedicare nuovi spazi e opere rappresentative dando priorità alle donne che hanno fatto la storia di Torino e dell’Italia e a incrementare gli studi e le ricerche su di loro, stanziando “adeguate risorse economiche per accompagnare detto processo”.

La mozione nasce dalla raccomandazione del 28 maggio 2025 del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (Ccrr).

In aula, la prima firmataria Elena Apollonio (Alleanza dei Democratici – DemoS) ha ringraziato la presidente Maria Grazia Grippo per la collaborazione e il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze per il lavoro serio che viene svolto, che valorizza la democrazia.

Lo spazio pubblico dice come noi siamo e come vogliamo essere: è un messaggio verso il futuro – ha affermato in Sala Rossa l’assessore ai Diritti, Jacopo Rosatelli, condividendo lo spirito del documento.