Aree cani e benessere animale: Rivoli avvia la Consulta per una città più pet-friendly

Rivoli compie un passo avanti nella tutela e nel benessere degli animali. Il Consiglio Comunale ha approvato l'istituzione della Consulta dei Diritti e del Benessere degli Animali, un organo che avrà il compito di promuovere iniziative, regolamenti e attività volte a garantire una migliore convivenza tra cittadini e animali d'affezione in città.

L'iniziativa, proposta dai gruppi consiliari di maggioranza durante il Consiglio Comunale di ottobre, risponde all'esigenza sempre crescente di affrontare i temi legati alla presenza degli animali domestici in ambito urbano in modo strutturato e partecipativo. Coinvolgerà cittadini, associazioni, addestratori cinofili, portatori d’interesse e operatori del settore, al fine di diventare un punto di riferimento per la tutela degli animali in città.





Attualmente è in fase di redazione il regolamento, in collaborazione con l’Assessore al benessere degli animali Dorotea Gribaldo, che sarà discusso e approvato a breve.

Negli ultimi anni, la presenza di animali domestici nelle famiglie è in costante aumento, con una crescente richiesta di servizi dedicati, come centri di addestramento, ambulatori veterinari e pensioni per animali; ciò rende urgente un’attenzione specifica alla gestione degli spazi pubblici per gli animali d’affezione. Uno degli obiettivi prioritari sarà la manutenzione e il miglioramento delle aree cani, affinché diventino spazi adeguati per la socializzazione e la sicurezza di animali e cittadini.





La Consulta, quindi, non sarà solo un organo consultivo, ma un vero e proprio strumento operativo per promuovere il benessere animale, con un focus particolare sulla manutenzione e sul perfezionamento delle aree cani. Oltre a raccogliere istanze e suggerimenti, avrà il compito concreto di sviluppare progetti, favorire il dialogo con le associazioni di settore e proporre soluzioni per una migliore gestione degli spazi pubblici destinati agli animali. Sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini che desiderano contribuire attivamente alla tutela degli animali e alla promozione di una convivenza armoniosa in città.



Tra le principali aree di intervento della Consulta rientrano altresì: la sensibilizzazione dei cittadini sulle regole di convivenza con gli animali in ambiente urbano; l'organizzazione di eventi e attività formative, legate alla salute, incontri educativi, iniziative di pet therapy; la creazione di rete tra i portatori di interesse che lavorano sul territorio rivolese; il contrasto a fenomeni di inciviltà, come l'abbandono di rifiuti e la mancata raccolta delle deiezioni canine.

"L’obiettivo è quello di far sì che Rivoli diventi una città modello nella gestione e nel rispetto degli animali, creando una rete virtuosa tra istituzioni e cittadini" – aggiungono i consiglieri promotori.