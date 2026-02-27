 / S. Paolo / Cit Turin

S. Paolo / Cit Turin | 27 febbraio 2026, 20:41

Piazza Sabotino, palina telefonica pericolante da oltre tre mesi

Il Comitato Senso Civico denuncia ritardi e mancanza di interventi

La palina incriminata

Una palina telefonica della stazione taxi di piazza Sabotino in condizioni pericolose da tre mesi e mezzo. A segnalarlo è il Comitato Senso Civico Borgo San Paolo, che ha seguito l’evoluzione dello stato del manufatto dal 10 novembre 2025 fino al 26 febbraio 2026, documentando i progressi - "o meglio, la mancanza di essi" sottolineano - attraverso fotografie e aggiornamenti pubblicati sui social.

La palina, abbattuta e semidistrutta, è rimasta in un punto ad alta frequenza pedonale, "con estremità molto taglienti che rappresentano un rischio concreto per chi passa". Il comitato denuncia, quindi, l’assenza di interventi e lancia un appello.

Redazione

