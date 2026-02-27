Piazza Sabotino, palina telefonica pericolante da oltre tre mesi

Una palina telefonica della stazione taxi di piazza Sabotino in condizioni pericolose da tre mesi e mezzo. A segnalarlo è il Comitato Senso Civico Borgo San Paolo, che ha seguito l’evoluzione dello stato del manufatto dal 10 novembre 2025 fino al 26 febbraio 2026, documentando i progressi - "o meglio, la mancanza di essi" sottolineano - attraverso fotografie e aggiornamenti pubblicati sui social.

La palina, abbattuta e semidistrutta, è rimasta in un punto ad alta frequenza pedonale, "con estremità molto taglienti che rappresentano un rischio concreto per chi passa". Il comitato denuncia, quindi, l’assenza di interventi e lancia un appello.